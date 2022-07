Côte d’Ivoire : «Carmen Sama a reçu 20 millions juste pour…», Sidiki Diabaté

Le footballeur français, très hermétique avec sa vie privée, vient de signer son nouveau contrat avec le FC Barcelone dans un dénouement surprenant des événements.

Ousmane Dembélé (25 ans) est en lui-même indéchiffrable. Le footballeur français vient de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone après avoir tenu tous les niveaux du club blaugrana -et les supporters- en haleine pendant des mois.

Après avoir joué au chat et à la souris, il a finalement opté pour l’offre inférieure de l’entité présidée par Joan Laporta car il semble tout à fait adapté à la ville et sait qu’elle est importante dans les projets de Xavi Hernández.

La saison dernière, notamment lors du match retour du championnat, le Français a eu de la continuité, il s’est révélé comme un excellent assistant et a été l’un des footballeurs les plus marquants de la saison grise qu’a eu l’équipe, finalement deuxième après le Real Madrid.

Et dans cette nouvelle version plus mature et régulière, il est possible que sa mystérieuse épouse, Rima Edbouche , y soit pour quelque chose .

Et c’est que personne, au-delà de son cercle le plus intime, n’était même au courant qu’il avait une compagne quand fin 2021 la nouvelle est tombée non seulement qu’il avait une petite amie mais qu’il s’était marié au Maroc, le pays d’origine de sa femme, pour le rite musulman. Ni le club ni ses coéquipiers n’étaient au courant des fiançailles.

En fait, peu peuvent énumérer les passe-temps ou les préoccupations du footballeur, à l’exception peut-être des jeux vidéo auxquels, disent-ils, il a consacré des séances nocturnes intenses qui lui ont parfois coûté d’être en retard pour certaines séances d’entraînement.

Jusqu’à ce qu’elle vienne. Cela peut être une coïncidence ou le processus normal de maturation d’une personne, mais la vérité est qu’il s’est marié et que son engagement et ses performances ont augmenté de façon exponentielle.

De Rima Edbouche, la femme qui occupe son cœur, on sait très peu de choses. En gros, presque autant qu’on en sait sur son mari.

À la différence non négligeable qu’elle était une parfaite inconnue et Dembélé une star mondiale, hermétique, mais une star après tout. Et pourtant, petit à petit, quelques détails sur sa vie refont surface

Pour commencer, il montre rarement, voire jamais, son visage dans son intégralité ou une partie de son corps autre que ses mains, clairement influencé par ses croyances religieuses.

On dit sample car on parle d’ un influenceur, principalement lié au monde de la mode, qui cumule plus de 100 mille followers sur Instagram et près d’un demi-million sur TikTok.

Une large base de fans qu’elle a surpris en lançant il y a une semaine Razalae, sa propre marque dont elle est la directrice artistique et designer.

Un projet d’entreprise qui a sûrement l’aval de son mari, même s’il ne semble pas que Dembélé va beaucoup s’immiscer dans les affaires de sa femme, dont nous aurons sûrement plus de nouvelles dans le futur. Ou non.