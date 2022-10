Côte d’Ivoire : «Camille Makosso m’a mise enceinte, mais j’ai avorté parce que…», Creol

La Colombienne a sorti une nouvelle chanson avec Ozuna et dans les paroles on peut voir des phrases comme «tu m’as quitté à cause de ton narcissisme» ou «tu n’étais plus le même»

Le 19 octobre était le jour choisi par Shakira et Ozuna pour le lancement de leur nouvelle chanson. Sous le titre de Monotonía, les deux artistes collaborent sur une chanson qui promet de devenir un succès dans les charts d’une grande partie du monde, mais comme c’est devenu la coutume ces derniers mois, les adeptes du Colombienne examinent les paroles à la loupe pour essayez de trouver n’importe quel indice, message ou bilan de la rupture médiatique qu’il a récemment vécue avec Gérard Piqué , son compagnon depuis plus d’une décennie et avec qui il a deux enfants en commun.

«Merci à Ozu et à vous tous pour le soutien et l’amour que vous m’avez apportés depuis le tournage jusqu’à la sortie de cette chanson. J’espère que ça vous plaira», a partagé celui de Barranquilla sur les réseaux sociaux.

C’est précisément par ce biais qu’il avait donné des indices ces dernières semaines, certains d’entre eux générant des commérages autour du footballeur barcelonais.

Et c’est qu’il y a deux semaines, il a partagé une partie des paroles, plus précisément la phrase «Ce n’était pas de ta faute…», des mots qui ont inévitablement rappelé à beaucoup sa séparation d’avec Piqué.

Mais si «je vous félicite», vous avez déjà donné beaucoup de choses à dire, ce n’est rien comparé à ce que Monotonía génère. Et c’est que dans le clip vidéo que Shakira a publié, elle apparaît avec un trou dans la poitrine, vide, avec son cœur dans la main.

Et si cela ne suffisait pas, il y a quelques phrases qui font ressembler la chanson à une lettre adressée directement à Gerard Piqué. «Soudain tu n’étais plus le même», «tu m’as quitté à cause de ton narcissisme», «je courais pour quelqu’un qui ne marchait même pas pour moi», «c’est un adieu nécessaire» ou «tu as oublié ce que nous étions jour», sont quelques-uns des messages que le colombien chante.