Côte d’Ivoire : Bleu Brigitte, mère d’Apoutchou national, échappe à la mort

Invité sur la chaîne de télévision Life Tv, l’artiste Coupé-décalé, Vetcho Lolas, a clairement indiqué qu’il ne se voit pas en train de faire un feat avec Debordo Leekunfa. Et il en a donné les raisons.

Vetcho Lolas serait-il prêt à faire un featuring avec Debordo Leekunfa ? L’artiste Coupé-décalé y a répondu lors de son passage à l’émission Wam diffusée sur Life TV. «Ça serait très difficile», a répondu Vetcho.

Puis d’ajouter: «Il ne vaut rien. Je ne peux pas faire de feat avec Debordo. J’ai déjà fait un feat avec Arafat, mais j’etais étonné de voir un gars qui, très rapidement, peut te faire deux couplets. Mais je ne peux pas faire une chanson qui met des années… Moi au studio, je ne m’amuse pas. Je ne suis pas un plaisantin au studio. Moi-même, je suis beat maker et arrangeur. Je ne veux pas de quelqu’un qui va me retarder dans mon boulot», a-t-il soutenu.

Poursuivant, Vetcho Lolas a fait savoir que Debordo Leekunfa est quelqu’un de capricieux. «C’est quelqu’un qui est beaucoup capricieux. Je ne dis pas qu’il n’est pas talentueux, mais je dis qu’il ne vaut rien dans le sens où il prend le temps pour faire les choses. Il est lent, et aujourd’hui le Coupé décalé n’a pas besoin de ça.

J’ai déjà collaboré avec lui. On a fait une chanson intitulée «Bal poussière» qui est sur Youtube mais on n’a jamais[G1] fait de clip pour tout ce que je viens de dire. Mais je ne lui en veux pas et je ne veux même pas avoir d’histoire avec lui», a ajouté Vetcho Lolas, rapporte Afrique-sur7.