Côte d’Ivoire : ASalfo dévoile la date de sortie de l’hymne officielle de la CAN

La Côte d’Ivoire s’apprête à présenter une CAN exceptionnelle en 2024, avec une contribution majeure des artistes locaux qui créent des chansons pour cet événement sportif. Le célèbre groupe zouglou Magic System est en train de concevoir l’hymne officiel de la CAN et a annoncé la date de sortie par le biais de son leader vocal, ASalfo.

La Côte d’Ivoire s’apprête à abriter pour la seconde fois après 1984 la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’événement sportif le plus important du continent africain va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 sur six stades et dans cinq villes de la Côte d’Ivoire à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San-Pedro. Chacun à son niveau joue sa partition pour la réussite de cette compétition continentale en terre ivoirienne.

Les talents artistiques de la Côte d’Ivoire s’unissent pour créer une mélodie en harmonie avec la célébration du football. Parmi eux, le groupe Magic System occupe une place de choix. Sélectionnée par le Comité d’organisation de la CAN (COCAN), cette fameuse formation zouglou ivoirienne est chargée de composer l’hymne officiel de la CAN.

ASalfo, Goudé, Manadja et Tino, membres du groupe, se sont retrouvés en studio à Paris pour créer la chanson intitulée «Akwaba». Les citoyens ivoiriens attendent avec impatience le résultat de cette production musicale des talentueux magiciens de Gaou.

Au cours d’une entrevue récente avec «Investir au pays», Asalfo, le lead vocal du groupe zouglou originaire d’Anoumabo a révélé la date de sortie de cette œuvre musicale ainsi que son essence profonde.

«Concernant l’hymne de la CAN, c’est une chanson que j’ai écrite, mais qui appartient au COCAN. La date retenue pour sa diffusion, c’est le 12 octobre 2023 à 18h. Ce sera un très bel hymne dans lequel tout le monde se retrouvera», a-t-il insisté.