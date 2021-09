Côte d’Azur : démantèlement d’un réseau de cambrioleurs

Un réseau impliqué dans une quinzaine de cambriolages pour un préjudice de plus d’un million d’euros a été démantelé la semaine dernière en Italie et dans le sud-est de la France, a-t-on appris mercredi 22 septembre auprès de la gendarmerie nationale.

Onze personnes ont été identifiées dans ce réseau impliqué dans une quinzaine de cambriolages, qui ont lieu depuis plusieurs mois dans les Alpes-Maritimes et le Var «pour un préjudice global de 1,6 million euros», indique la gendarmerie dans un communiqué.

Ils allaient «franchir la frontière slovène»

Les 12 et 13 septembre, une opération de police a été menée en Italie, à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. Le principal mis en cause et sa compagne ont été arrêtés à Trieste (Italie), en vertu d’un mandat d’arrêt européen, «alors qu’ils s’apprêtaient à franchir la frontière slovène», ainsi que huit autres personnes, ajoutent les gendarmes.

Sur les dix personnes interpellées, cinq d’entre elles ont été déférées à Nice le 16 septembre. Le couple, arrêté en Italie, a été incarcéré avant son extradition. Le dernier mis en cause, qui n’était pas à son domicile, fait l’objet d’un mandat de recherches.

L’équipe, commandée par un Néerlandais d’origine serbe, utilisait toujours le «même mode opératoire consistant à effectuer de longs repérages de villas cossues avant de pénétrer de nuit dans les domiciles en présence des occupants», précise le communiqué.

Lors des perquisitions, plus de 100.000 euros ont été saisis, ainsi que des montres de luxe, des bijoux, de la maroquinerie, un brouilleur de balise, un fusil à pompe et ses munitions, selon les gendarmes.