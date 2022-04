Contenu exclusif : Toni Kroos est devenu le premier footballeur à utiliser cette plateforme

Toni Kroos fait partie de ces joueurs qui ont décidé d’être en contact direct avec ses fans via les réseaux sociaux. Il a donc utilisé tous ses profils officiels pour partager les détails de son quotidien.

De plus, le joueur allemand a habitué ses followers à avoir des vidéos de ses entraînements et des détails sur chacun de ses matchs, notamment son avis sur les performances de l’équipe et les résultats obtenus lors de cette journée.

Désormais, Toni Kroos a voulu aller plus loin dans la communication avec ses fans et participer à OneFootball, c’est pourquoi il est devenu le premier footballeur à apparaître sur la plateforme avec du contenu inédit.

Sur la plateforme, le joueur aura la possibilité de vivre et de répondre à quelques commentaires de ses fans, et grâce à cela, on espère que Kroos pourra faire grandir sa fan base à travers le monde.

Lors de son apparition, l’athlète a pu raconter des détails personnels sur sa routine et montrer à son public un contenu exclusif de ses entraînements, ce qui a fait de l’Allemand une tendance.

La carrière de Tony Kroos

Il faut rappeler que le joueur du Real Madrid est l’un des footballeurs les plus remarquables d’Europe, grâce à ses bonnes performances en première division du football espagnol et sa participation à l’équipe nationale de son pays.

A 32 ans, il est toujours l’un des joueurs les plus remarquables, malgré la mauvaise séquence de ces derniers mois, mais il a précisé qu’il en était aux dernières saisons de sa carrière, pour lesquelles il a annoncé 2023 comme date provisoire de sa retraite.

Dès le début de sa carrière, le footballeur a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas prendre sa retraite à la fin de la trentaine, mais plutôt quand il était plus jeune, et a précisé qu’il voulait mettre fin à sa carrière avec son équipe actuelle, ce qui a fait lui discuter de son contrat seulement pour quelques saisons de plus.