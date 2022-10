Conte croise les doigts pour Cristiano Ronaldo : «Que ce ne soit pas comme l’année dernière…»

Machester United et Tottenham seront les vedettes, ce mercredi, de ce qui est la rencontre la plus attendue de la 12e journée de Premier League, à Old Trafford, et Antonio Conte ne cache pas qu’il encourage le «black-out» de Cristiano Ronaldo.

L’international portugais n’a, pour l’instant, marqué que deux buts après les 12 matches disputés par les Diables Rouges, et, face à ce record, en conférence de presse, l’entraîneur italien… a littéralement croisé les doigts pour qu’il continue.

«La saison dernière, il a réussi un triplé contre nous. Nous parlons d’un joueur incroyable, de haut niveau. Nous parlons d’un joueur qui continue de faire la différence», a-t-il commencé par dire, dans des déclarations reproduites par le journal britannique Mirror.

«J’ai une grande admiration pour Cristiano et son professionnalisme, mais j’espère qu’il reste calme, que ce ne sera pas comme la saison dernière, quand il a marqué trois buts. Nous avons perdu, 2-3, mais nous avons perdu contre lui, pas contre Manchester United», terminé.