Conor McGregor veut racheter Liverpool : «J’ai demandé mes informations à ce sujet…»

Lundi dernier, deux bombes ont explosé à midi. Le premier était dans le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, lors de la confrontation entre le Real Madrid et Liverpool, les deux finalistes de la dernière édition (0-1 pour les blancs), est sorti.

Une nouvelle qui a été suivie d’une autre quelques instants plus tard, la vente du club anglais, qui occupe actuellement la huitième position de la Premier League, avec cinq victoires, quatre nuls et quatre défaites.

Fenway Sports Group a mis Liverpool en vente après l’avoir repris il y a plus de 12 ans. Une annonce qui a fait le tour du monde, et certains enchérisseurs se sont déjà révélés, comme Conor McGregor, qui en a déjà parlé après qu’un de ses fans lui en ait parlé via Twitter.

Le combattant irlandais s’est avéré être une star à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone de l’UFC, ainsi qu’un homme d’affaires intelligent grâce à ses pubs et son whisky.

Mais maintenant, il veut aller plus loin, et son idée est d’acheter l’équipe britannique, en s’informant de son prix : «J’adorerais ! J’ai demandé mes informations à ce sujet, oui. Dès que j’ai entendu. Quelle tournure des événements ! Quel club !».

De plus, avant la finale de la Ligue des champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool, McGregor lui-même avouait déjà être fan du club rouge : «Vous savez, ma famille est de Liverpool, et je suis fan de Liverpool».

Cependant, l’année dernière, il n’a pas hésité à enfiler un maillot classique de Manchester United, ce qui a encore plus dérouté ses fans.

Cherche déjà à acheter d’autres équipements

McGregor est sérieux au sujet de l’achat d’un club, et ce n’est pas la première fois qu’il essaie d’en obtenir un. Plus tôt cette année, il l’a déjà essayé avec Chelsea après que Roman Abramovich ait été contraint de le vendre en raison de son amitié avec Vladimir Poutine, qui continue d’envahir l’Ukraine.

«Je veux explorer ce Chelsea», a ensuite commenté le combattant, ajoutant que «l’achat d’une équipe de football est dans mon avenir, ne vous y trompez pas».