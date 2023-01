Connaître la somme importante que Lionel Messi a dépensée pour son ampoule personnalisée

Après que l’équipe de football argentine ait réussi à remporter la Coupe du monde de football Qatar 2022, Lionel Messi était beaucoup plus actif sur ses réseaux sociaux. Où, dans chaque publication et histoire Instagram, il a clairement indiqué où il se trouvait et à quel point il était heureux.

Il convient de mentionner que la plupart des histoires Instagram de La Pulga faisaient référence à la réalisation de la Coupe du monde et aux moments familiaux qu’il a pu vivre en Argentine. Parmi eux, les 15 ans de sa nièce et la fête qu’il a organisée dans un hôtel bien connu en l’honneur des «champions du monde».

Ces derniers jours, Lionel Messi a montré un compagnon dans ses histoires Instagram où l’on voit une ampoule très différente de celle qu’il utilisait des mois auparavant.

L’ampoule en question a le détail de trois étoiles, et la Coupe du monde ne lui a coûté rien de plus et rien de moins que 600 dollars ou un peu plus de 200 mille pesos argentins et c’est un cadeau qu’il s’est offert, après avoir obtenu la Coupe du monde au Qatar.

Après que l’histoire de la nouvelle ampoule du capitaine de l’équipe nationale argentine soit devenue virale, le propriétaire de l’œuvre a fait quelques déclarations dans lesquelles il a précisé que l’ampoule est composée d’or et d’argent.

D’autre part, il a également précisé qu’il avait un mélange de 18k pour les appliqués et de 9k pour l’embouchure. Mais que la Coupe du monde et les étoiles sont 18k.

«Il nous a rencontrés grâce à Luis Suárez. ‘Lucho’ lui a donné le premier compagnon que nous avons fait il y a des années. J’ai été impressionné par l’humilité de Messi, comme un de plus… Qu’il ait téléchargé la photo sur son Instagram était quelque chose de “réglé” voile’», ont été les mots de l’artisan uruguayen lorsqu’on lui a demandé comment il avait rencontré Lionel Messi.

Qu’a dit d’autre le créateur de l’ampoule de Lionel Messi ?

Après l’image du compagnon de Lionel Messi est devenue virale, où les noms de ses enfants et la nouvelle ampoule avec les trois étoiles et la Coupe du monde sont bien visibles.

L’artisan, originaire d’Uruguay, a avoué que c’était Lionel qui l’avait contacté pour lui faire un pote et un autre à donner, alors que la Coupe du monde se jouait au Qatar.

Mais lorsqu’il a vu que l’équipe nationale argentine disputait la finale avec la France, il a eu l’idée de fabriquer une ampoule pour l’occasion. De plus, il contient une phrase secrète que seuls Lionel Messi et sa famille connaissent.