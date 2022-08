«Connaissant Cristiano Ronaldo, il doit être furieux»

Remplaçant utilisé contre Brighton, Liverpool et Southampton, Cristiano Ronaldo ne vit pas des jours heureux à Manchester United. C’est l’avis de l’ancien coéquipier des Diables Rouges, Rio Ferdinand, qui a abordé la situation actuelle de l’international portugais.

«Que cela reste ou non, personne ne le sait. Mais connaissant Ronaldo comme moi, je sais qu’il est complètement furieux en ce moment. Ce n’est pas possible d’avoir fait tout ce que tu as fait dans ta carrière pendant tant d’années, au niveau où tu as été, et d’être le remplaçant d’une équipe qui n’est même pas en Ligue des champions», a déclaré l’ancien défenseur central sur le podcast Vibe With Five.

«Vous n’êtes pas habitué. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il change à 37 ans. Les superstars sont différentes. Ils ne croient pas qu’ils ont de mauvais jeux, ils ne croient pas que les choses tournent mal. Ils sont tellement concentrés sur le succès et leurs capacités qu’ils ne voient aucun défaut. Il va rester assis là à penser : J’ai marqué 24 buts la saison dernière. La chose la plus difficile dans le football est de marquer des buts et je l’ai fait 24 fois».