Congo : au moins dix morts dans l’attentat djihadiste contre une église

Des hommes armés ont tué dimanche un prêtre catholique et enlevé cinq fidèles, lors de deux attaques distinctes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. L'insécurité est un problème majeur dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où les élections présidentielle et législatives sont prévues le 25 février. Dans le village de Kafin-Koro (centre),…