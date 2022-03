Conflit Ukraine – Russie : un mariage sur le front de guerre (vidéo)

Un couple d’Ukrainiens enrôlés dans les unités de défense civile de Kiev ont dit oui, malgré Poutine et la barbarie.

La Russie a envahi l’Ukraine il y a onze jours et a commencé à bombarder les principales villes, faisant plus de 2 000 morts civils, selon les derniers chiffres du Service d’urgence de l’État ukrainien, et la fuite de plus d’un million de personnes, selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Mais au milieu de la barbarie provoquée par Vladimir Poutine, au milieu du chaos et de la destruction, au milieu de tant de souffrances, il y a encore de la place pour l’illusion.

Paul Ronzheimer, le rédacteur en chef adjoint de Bild, qui est à Kiev pour rendre compte du conflit, a partagé une scène inhabituelle sur le front de la guerre sur ses profils sociaux : le mariage de Lesya et Valeriy.

«Ce couple, Lesya et Valeriy, vient de se marier au front à Kiev», a écrit Ronzheimer, qui a partagé la vidéo dans laquelle on peut voir la cérémonie de deux volontaires des unités ukrainiennes de la protection civile.

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 6, 2022