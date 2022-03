Confidence : «j’adore sortir avec les vieux et non les jeunes, parce que…»

Dans une interview avec DailySun, l’actrice Monalisa Stephen a dévoilé qu’elle aime fréquenter les hommes de la soixantaine et plus que les jeunes. Elle se justifie.

«Tout le monde sait que j’ai toujours aimé les hommes plus âgés. Avant, j’avais honte de le dire, mais maintenant, je peux le dire de toute ma poitrine. J’adore sortir avec des hommes plus âgés. Et oui, les hommes dans la soixantaine et plus. Et si jamais j’envisage le mariage, je finirai avec des hommes de cette tranche d’âge».

«Je veux juste être avec quelqu’un et nous apprécions la vie ensemble. Il n’a pas besoin de mettre une bague dessus pour prouver son amour. Le mariage est surestimé. Je ne veux pas non plus avoir d’enfants; Je veux adopter des enfants. Il y a beaucoup d’enfants qui n’ont pas de maison. Je veux leur donner des maisons et leur faire savoir ce que ça fait d’avoir des mamans et des familles».