Confession : «j’ai trompé ma femme et couché avec près 200 filles, parce que…»

Le chanteur et compositeur nigérian basé à Anambra, Slami Ifeanyi, a été confirmé mort. Selon la presse locale, le chanteur afro-pop aurait été abattue dimanche matin 27 novembre 2022 par des inconnus armés.

Slami Ifeanyi conduisait seul dans sa Lexus nouvellement acquise lorsqu’il a été attaqué et tué à Umubere, dans la région d’Akwa dans l’État d’Anambra. Bien que la raison de l’attaque soit inconnue, une source qui s’est entretenue avec Daily Trust a affirmé que l’incident ressemblait à une attaque ciblée.

«Il conduisait sa nouvelle voiture qu’il a achetée il y a à peine deux semaines, lorsque cela s’est produit. Bien que nous ne sachions pas pourquoi il a été attaqué, cela ressemble à une attaque ciblée», a déclaré le témoin. Une vidéo de la victime qui a également été partagée en ligne capture la victime allongée dans une mare de sang.

Certains de ses amis se sont tournés vers les réseaux sociaux pour pleurer le chanteur. «Cela me déchire encore ! Mec était mon homme depuis longtemps, beau mec travailleur, concentré et talentueux. Et aujourd’hui, j’entends que vous êtes parti, tout cela parce que le Nigeria vous a laissé tomber, le monstre institué par un système défaillant dévore les futurs ambassadeurs. Slami Ifeanyi de l’auberge St Rita ! RIP copain. Bientôt ! Nous reprendrons notre pays».