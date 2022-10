Confession : «J’ai été abusée sexuellement quand j’étais enfant»

La plupart des histoires d’amour finissent toujours mal. C’est le cas de Angel JB Smith. Dans une série de tweets, la jeune femme a déclaré que son ex-amant l’a soudainement quitté sans aucune dispute préalable.

Selon les écrits de Angel JB Smith sur Twitter, elle n’a eu aucun antécédent avec son mari. Elle a dit qu’elle s’était réveillée un matin et a constaté que ce dernier l’a bloqué partout sur les réseaux sociaux, rendant impossible de le joindre depuis. Selon Angel, c’est décourageant parce qu’elle avait pensé qu’elle était l’amour de sa vie et qu’ils avaient une prévoyance pour l’avenir.

Cependant, elle demande à ces internautes de l’aider à faire revenir son homme. «Mon ex s’est vraiment réveillé un jour et a décidé de me bloquer partout ; bébé; Je pensais que j’étais l’amour de ta vie. Je pensais que nous avions une certaine prévoyance pour l’avenir. Vous devriez m’aider à le supplier», a-t-elle écrit sur Twitter.