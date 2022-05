Condamné pour agression sexuel et violence, l’artiste belge Jan Fabre n’ira pas en appel

C’est venu comme un pari mais il est clair que Nuno Mendes est plus qu’une promesse. Le défenseur qui occupe la place de latéral gauche est devenu un titulaire incontesté pour Mauricio Pochettino et a déjà justifié le prêt de 7 millions d’euros consenti par le PSG.

Le défenseur de 19 ans est arrivé au milieu de 2021 en prêt pour une saison et était un pari du conseil d’administration pour les grandes performances montrées au Sporting Lisbonne. Mais la vérité, c’est que maintenant le PSG veut directement acheter son pass pour 40 millions d’euros.

Cette saison, il a disputé 37 matchs avec le PSG, au cours desquels il a fourni deux passes décisives. En Ligue 1, il a disputé 27 matches, dont 18 en tant que titulaire, tandis qu’en Ligue des champions, il n’a joué que contre Bruges.

L’option d’achat de Nuno Mendes est de 40 millions d’euros et le PSG l’exécutera avant que d’autres offres n’apparaissent, bien que la priorité totale appartienne au club français.

La première signature du prochain marché des transferts du PSG sera Nuno Mendes, quelles que soient les ventes du club. Au Sporting Lisboa, ils attendent l’offre de Paris pour clôturer leur transfert et non la période de marché qui débute en juin.

«J’ai fait du mieux que j’ai pu tout au long de la saison. En général, je suis satisfait et je vais continuer à faire de mon mieux pour évoluer de plus en plus. Je vais y aller doucement et surtout je vais garder les pieds sur terre. Nous sommes champions de France. Je suis heureux et fier que d’autres joueurs aient voté pour moi et m’aient choisi comme la révélation de la France», a déclaré Nuno il y a quelques jours dans une interview aux médias locaux.