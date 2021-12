Concert de Fally Ipupa : Yerim Bakayoko au cœur d’une grosse polémique

Présent au concert de Fally Ipupa le samedi 25 décembre 2021 au Sofitel Hotel Ivoire, le fils de feu Hamed Bakayoko, Yerim Bakayoko. Il s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux.

Le jeune Yerim Bakayoko, le fils du défunt Premier ministre, Hamed Bakayoko, est au cœur d’une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques heures. Dans une scène plutôt surréaliste, la vidéo diffusée sur Internet a suscité de vives discussions.

La scène s’est produite au Sofitel Hotel Ivoire lors du concert de Fally Ipupa. Un acteur du showbiz répondant au nom d’Avy Isaac s’est fait expulser de force de la salle de spectacle.

De nombreux observateurs ont tout de suite affirmé que Yerim Bakayoko était la raison pour laquelle le jeune homme a été jeté hors de la salle de concert. Le dénommé Avy Isaac aurait donc refusé de céder sa place à Yerim. Raison pour laquelle il a jeté dehors par les hommes de la sécurité.

Un internaute présent dans la salle a tout de suite posté un message pour expliquer sa version des faits. «Il y a eu un peu de désordre dans l’organisation. Le problème, c’est qu’il y a des gens qui arrivent et qui bloquent des places pour leurs amis qui viennent plus tard, pendant que d’autres viennent tôt pour faire la queue malgré leurs réservations.

C’est ce qu’a fait Avy. J’avais moi-même réservé pour des amis. On nous avait mis à la 2e rangée, dans les rangées du milieu. Quelqu’un du protocole est venu nous faire lever pour nous dire que c’est réservé par Madame Sassou. Je demande la 3e rangée on me dit qu’elle est réservée par Avy Isaac. Mais qu’il n’est pas encore arrivé. Malgré ma colère, j’ai accepté de prendre la 4e rangée», explique-t-il.

Puis l’internaute d’ajouter : «Malheureusement pour lui cette place avait été aussi promise à Yerim par quelqu’un d’autre du staff. Visiblement sur 5 places, 3 étaient occupées. Pendant près de 15 minutes, les gens sont venus négocier avec lui, de céder les 2 places de ses amis qui ne venaient pas. Il y a une dame qui en a eu marre et qui a contourné pour s’asseoir.

Il a commis la bêtise de lui porter main. C’est comme ça que tous les gardes du corps de Yerim et de madame Sassou se sont jetés sur lui pour le maîtriser au sol et le faire sortir. Sinon jusque-là même Yerim était arrêté à côté de lui et négociait en plus.», rapporte Afrique Sur 7.

Pour l’instant, ni Yerim Bakayoko ni le dénommé Avy Isaac ne s’est prononcé sur cette affaire.