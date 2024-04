Comores : 38 détenus s’évadent d’une prison surpeuplée et mal gardée

Le très attendu conseil présidentiel de transition haïtien a été officiellement créé vendredi, un mois après l’annonce de la démission du premier ministre contesté Ariel Henry.

La formation de cet organe qui devra tenter de rétablir ordre public et stabilité, dans le pays en proie à la violence des gangs, a été officialisée par un décret signé de M. Henry et paru au journal officiel, Le Moniteur.

«Le mandat du conseil présidentiel de transition prend fin, au plus tard, le 7 février 2026», selon le texte. Ses membres devront nommer «rapidement» un premier ministre ainsi qu’un gouvernement «inclusif».

Instabilité politique chronique

Le conseil n’est pas encore formellement aux manettes du pays et Ariel Henry «présentera la démission de son gouvernement suite à la nomination d’un nouveau premier ministre», précise le document.

Le pays pauvre des Caraïbes pâtit depuis des dizaines d’années d’une instabilité politique chronique. Mais fin février, les gangs, dont la violence ravageait déjà des pans entiers du territoire, ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques, disant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry.

Ce dernier, nommé quelques jours avant l’assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, était fortement contesté. Il n’a pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya. Le 11 mars, le même jour qu’une réunion entre Haïtiens et plusieurs organisations et pays comme les États-Unis, il a annoncé qu’il allait démissionner pour laisser la place à un conseil présidentiel de transition. L’organe a pu voir le jour après des semaines de négociations difficiles.

Attaques de gangs

Près de 100.000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en un mois pour se mettre à l’abri de l’escalade des attaques de gangs, a annoncé vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Grâce à la mise en place d’une collecte de données aux stations de bus les plus utilisées, l’OIM a observé entre le 8 mars et le 9 avril, le départ de 94.821 personnes de la capitale, pour rejoindre principalement les départements du Grand Sud qui accueillaient déjà 116.000 déplacés ayant fui les mois passés, a précisé l’OIM dans un communiqué. Le précédent chiffre de l’OIM faisait état de 53.000 personnes ayant fui en trois semaines entre le 8 et le 27 mars.

L’agence note que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la totalité des flux, certains déplacés ne passant pas par les points de collecte des données ou y passant quand les données ne peuvent pas être collectées.

Les provinces de destination «n’ont pas suffisamment d’infrastructures et les communautés hôtes n’ont pas de ressources suffisantes qui peuvent leur permettre de faire face à ces flux de déplacements massifs venant de la capitale», a commenté l’OIM.

Selon ces données, la majorité (63%) de ces près de 100.000 personnes ayant fui la capitale était déjà des déplacés internes, s’étant souvent d’abord réfugiés chez des proches au sein de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Certains avaient même déjà été déplacés deux fois, trois fois, ou plus.

Avec AFP