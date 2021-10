Comment s’appellera le nouveau bébé de Kylie Jenner et Travis Scott ?

Depuis que Kylie Jenner a révélé qu’elle attendait son deuxième enfant à la suite de sa romance avec Travis Scott, le monde d’Internet et des réseaux sociaux n’a cessé de parler du sujet et d’approfondir les détails de cette grossesse, donnant lieu à des théories à émergent sur les noms possibles que ce bébé portera.

A 24 ans, Kylie Jenner a une nouvelle fois connu la maternité avec le père de sa fille Stormi, le rappeur Travis Scott, mais contrairement à sa première grossesse, il a décidé de se rendre publique et de la partager avec ses fans.

La jeune femme d’affaires a l’air très heureuse et excitée par cette nouvelle attente, puisqu’après avoir donné la nouvelle au monde entier, elle n’a cessé d’exhiber son baby bump sur les réseaux sociaux et les tapis rouges.

Cependant, bien que cette grossesse soit plus publique, il reste encore des détails à connaître sur le nouveau bébé de la sœur cadette de Kim Kardashian, par exemple le sexe du bébé et le nom qu’il portera.

Certains internautes se sont vu confier la tâche de faire une étude spécifique sur les goûts, les préférences et les intérêts de Kylie Jenner, en plus d’enquêter sur l’histoire des prénoms particuliers des bébés des sœurs Kardashian, dévoilant une possible liste de prénoms de bébé.

Quel nom portera le bébé de Kylie Jenner ?

Le compte Instagram @kyliejennerkr a fait une liste avec les noms possibles du deuxième fils de Kylie Jenner, parmi les noms avec le plus de paris sont : «Raini, Windi, Cloudi, Humidi, Sunni, Dri, Breezi et Coldi.»

Il convient de mentionner que la femme d’affaires n’a pas encore révélé le sexe du bébé, cette liste est donc encore trop prématurée pour connaître le nom définitif du nouveau membre de la famille Jenner qui est sur le point d’arriver dans ce monde, qui est votre préféré ?