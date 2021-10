Comment Messi, Neymar et Mbappe «indisciplinés» peuvent coûter au PSG la Ligue des champions

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, a fait une déclaration qui a eu un impact sur deux des meilleurs pilotes d’aujourd’hui.

Avec sept titres à son actif et à la recherche d’un huitième, Lewis Hamilton s’est retrouvé de manière inattendue avec l’un des rivaux les plus coriaces et les plus exigeants qu’il ait pu avoir tout au long de sa carrière sportive. Parlant de la rivalité, Christian Horner a souligné le rôle de Max Verstappen dans cette guerre.

L’autre bataille hors piste

Historiquement, nous avons vu que Lewis Hamilton a été un pilote très rapide sur la piste et qu’il s’est également distingué par sa gestion des courses et ses rivaux hors circuit, ce qu’il ne semble pas réaliser cette saison dans son combat contre Max Verstappen et Red Bull Racing.

En parlant de ça, Christian Horner a loué la force mentale de son pilote dans une interview pour l’agence de presse PA media :

«Lewis adore essayer de rentrer dans la tête des gens, mais avec Max il est clair que ça ne marche pas. Avec Max Quand tu pointes ton doigt dans une direction, il y en a déjà trois qui te pointent du doigt, je pense que Lewis est celui qui ressent le plus de pression ici.»

Cela dit, le directeur de Red Bull a comparé le stade des deux pilotes et a assuré que Max Verstappen a un petit avantage sur Lewis Hamilton : «Il est le champion en titre et il se bat pour devenir le pilote le plus titré de tous les temps en Formule 1. En revanche, Max n’a que 24 ans et a encore un long chemin à parcourir.»