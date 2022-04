Comme si c’était facile : le but formidable que kylian Mbappé a marqué contre Angers

Kylian Mbappé reste le footballeur le plus décisif du Paris Saint Germain. Le Français a ouvert le score face à Angers et a mené le match qui a offert le titre de champion à l’équipe de Mauricio Pochettino.

A la 28e minute, Kylian Mbappé recevait sur la droite, et faisait face au milieu. En cours de route, il s’est débarrassé de quelques rivaux et quand il a eu le temps et l’espace, il a pris un pied gauche dévastateur pour porter le score à 1-0.

Mbappé a participé à 36 des 73 buts marqués par le PSG cette saison : 22 buts et 14 passes décisives, ce qui est vital pour les aspirations de l’équipe de France.