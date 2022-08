Comme Jennifer Lopez, Nicki Minaj prend la défense de Britney Spears et traite son ex de «clown»

Nicki Minaj ne laissera personne dire du mal de son amie Britney Spears. La rappeuse l’a dit très clairement cette semaine, après avoir accusé son ex-mari, Kevin Federline, d’être un clown.

La danseuse, qui a deux enfants en commun avec la «princesse de la pop», l’a publiquement accusée d’être une «mauvaise mère» en publiant sur les réseaux sociaux des vidéos privées de discussions entre la chanteuse et des adolescents.

Minaj a réalisé une vidéo en direct cette semaine dans laquelle elle a défendu Spears des critiques de Federline.

«Comprenez-vous à quel point vous êtes un clown, un putain d’adulte qui voit juste que son ex est mariée, libre et heureuse, bien dans sa peau et que la première chose que vous faites est d’essayer de la faire tomber ?», a-t-il dit.

«Seuls les lâches utilisent les médias contre une personne célèbre qu’ils ont aimée, avec qui ils ont eu des enfants et dont ils ont pris soin. Utiliser cette personne pour sa notoriété est déplorable», a-t-il ajouté.

Minaj a également mentionné qu’il aimerait que le «karma» prenne soin de lui pour les «mauvaises actions» qu’il a commises contre son ancienne épouse.

Nicki Minaj et Britney Spears ont une longue relation qui a débuté en 2011, lorsqu’elles sont parties en tournée ensemble. De plus, ils ont collaboré sur un remix de la chanson «Till The World Ends».

Elle est la dernière célébrité à avoir défendu l’interprète de «Baby One More Time», une liste qui comprend Jennifer Lopez , qui s’est également exprimée en août.