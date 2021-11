Combien le PSG va-t-il perdre à cause de la blessure de Neymar ?

Sergio Ramos a surmonté une blessure au mollet qui l’a empêché de jouer depuis mai et l’a également empêché de participer à l’Euro2020 pour enfin faire ses débuts au PSG contre St Etienne, jouant les 90 minutes complètes alors que le PSG est revenu par derrière pour gagner 2-1.

Le Real Madrid a décidé de déplacer Ramos après 15 ans malgré des semaines de spéculations sur son renouvellement ou non.

Il a passé la majeure partie de la saison dernière blessé et à 34 ans, Madrid a estimé qu’il n’y avait rien de plus à offrir et a décidé de retirer son énorme salaire de leur liste.

Le PSG l’a signé sur un contrat de 2 ans et selon Marca lui a donné un salaire de 21 millions d’euros par saison et plus de 400 000 euros par semaine, un salaire scandaleusement élevé et n’est derrière Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé sur la masse salariale du club.

Il a signé pour le club parisien en juillet et a passé environ 15 semaines au club, ce qui signifie qu’il a accumulé un salaire de plus de 6 millions d’euros avant même de taper dans un ballon pour le club.

Cela ne semble pas être le meilleur investissement du club par rapport à un joueur qui semblait loin d’être en forme aujourd’hui.