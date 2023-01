Combien d’enfants Lionel Messi a-t-il et qui sont-ils ? C’est la famille de la star argentine (photos)

Combien d’enfants Lionel Messi a-t-il et qui sont-ils ? Il s’agit de la famille de l’attaquant, sacré champion du monde Qatar 2022 avec l’Argentine.

La Coupe du monde Qatar 2022 est terminée. Après un mois de compétitions, l’équipe nationale argentine a remporté la Coupe du monde au terme d’un match serré face à l’équipe de France, qui s’est soldé par un score de 3-3, mais qui a donné la victoire à l’Albiceleste après une séance de tirs au but (4-2).

Avec cela, l’équipe de Scaloni a obtenu sa troisième étoile, qui est passée sous les ordres de Lionel Messi, capitaine de l’équipe et nommé meilleur joueur du tournoi. ‘El Diez’ a fêté sa victoire en compagnie d’ Antonela Roccuzzo, sa femme, et leurs trois enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo forment l’un des couples les plus solides de l’industrie du football.

Le duo s’est rencontré alors qu’ils n’étaient que des enfants grâce à Lucas Scaglia, l’ami d’enfance de Leo. Cependant, leur relation a commencé en 2007 et a été rendue publique en 2009, lorsque la star argentine a révélé qu’il avait une petite amie. Depuis, le couple est resté ensemble.

Bien que Messi et Roccuzzo se soient mariés le 30 juin 2017, la vérité est que l’athlète et la femme ont accueilli leur premier fils, Thiago Messi, cinq ans plus tôt, en novembre 2012.

En septembre 2015, le couple a agrandi la famille et a accueilli leur deuxième enfant ensemble, Mateo; tandis que leur troisième enfant, Ciro, est né un an après leur mariage, en mars 2018.

Malgré le fait que Messi ne soit pas particulièrement actif sur les réseaux sociaux, Antonela l’est vraiment, et elle partage généralement des cartes postales de sa belle famille avec ses plus de 24 millions de followers sur son compte Instagram officiel.