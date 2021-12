Combien d’enfants Cristiano Ronaldo veut-il avoir et pour quelle raison ?

La mère de Cristiano Ronaldo a accordé une interview au magazine de Madère, ‘Improvavel’, où elle a parlé de sa belle-fille et de Noël en famille.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont désormais en couple depuis pratiquement six ans. Une relation qui semble aller dans le meilleur des sens, et c’est que tous les deux attendent des jumeaux. Deux nouveaux petits qui rejoindront Cristiano Jr., Eva, Mateo et Alana Martina.

Mais, pendant tout ce temps qu’ils ont été ensemble, on a aussi beaucoup parlé de la relation entre Dolores Aveiro, la mère de Cristiano, et Georgina, et c’est qu’auparavant, il y avait des rumeurs selon lesquelles ils n’avaient pas une bonne relation, quelque chose de ce qu’il a voulu La belle-mère de l’influenceuse s’exprime désormais à travers une interview avec le magazine de Madère, ‘Improvavel’.

Dolores Aveiro rompt son silence

La mère de la star portugaise a assuré que Georgina Rodríguez est une «bonne fille» et «un grand soutien pour Cristiano». Deux définitions avec lesquelles il a voulu dénouer les rumeurs et révélant qu’ils entretiennent de bonnes relations.

Pourtant, ils ont semblé forcés et peu affectueux pour certains internautes qui n’ont pas hésité à commenter sur les réseaux sociaux.

Et c’est que Dolores est plus que préparée pour l’arrivée de Noël, puisqu’elle envisage déjà de se rendre à Manchester pour être avec Cristiano Ronaldo et le reste de ses enfants pour préparer leurs plats préférés, comme le porc mariné au vin d’ail et le typique morue salée à la crème.

Bien sûr, il y aura aussi Georgina Rodríguez et les petits de la famille, avec qui elle célébrera également une grande fête à Noël. «C’est une super fête. On échange des cadeaux et on raconte des blagues. C’est une belle soirée. Dieu merci, j’ai tout ce dont j’ai besoin», a- t-il révélé.

En revanche, face au réveillon, ce seront Cristiano, Georgina et compagnie qui se rendront à Madère en profitant de leurs jours libres pour être à nouveau ensemble, et c’est que le 31 décembre est aussi l’anniversaire de Dolores, que ce 2021 accomplit 67 ans.