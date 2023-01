Combien d’enfants Cristiano Ronaldo a-t-il et qui sont-ils ? C’est la famille de la star portugaise (photos)

La chanteuse présentera le gala Dial Awards et a parlé de la distance, de la façon dont elle s'entend avec le gardien de but et s'ils auront plus d'enfants. Edurne vit un moment spectaculaire, tant sur le plan personnel que professionnel. La chanteuse continue son travail de jury pour 'Got Talent Spain', elle exploite au mieux sa facette de…