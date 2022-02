Combien d’enfants Cristiano et Georgina ont-ils et comment s’appellent-ils ?

Enceinte, rayonnante et heureuse. C’est ainsi que Georgina Rodríguez s’est affichée sur son profil Instagram, avec une photo où l’on peut voir comment son ventre grossit au fil des jours.

Pour commencer sa journée de travail, la petite amie de Cristiano Ronaldo a choisi un look de travail composé de leggings noirs, de serpents, d’un blazer Balmain et d’un pull à col roulé beige qui met en valeur ses courbes de maternité.

La femme d’affaires de 28 ans a annoncé sa grossesse au troisième mois de gestation, plus précisément le 28 octobre avec une photo sur ses réseaux sociaux où le couple montrait joyeusement une radiographie de deux bébés.

«Ravi de vous annoncer que nous attendons des jumeaux 👶🏻👶🏻. Nos cœurs sont pleins d’amour, nous avons hâte de vous rencontrer», avait-elle écrit avec enthousiasme à l’époque.

Le couple rendra sa famille encore plus nombreuse avec l’arrivée des petits. Bien que, pour le moment, ils aient décidé de garder secrets les prénoms de leurs futurs enfants, Gio et Cristiano ont tenu à partager avec leurs followers que leurs enfants auront un petit frère et une petite soeur.

Carrière professionnelle

La nouvelle survient au plus fort de la carrière professionnelle de Gio, alors que son documentaire diffusé sur Netflix, «Je suis Georgina», fait le tour du monde. Ce mélange de réalitéet le documentaire montre non seulement la maison du couple, mais la vie quotidienne de la femme d’affaires et même son cœur.

Vivant une vie de rêve et entourée de luxe, Gio reconnaît à quel point elle est «chanceuse» et combien elle est reconnaissante de pouvoir «voyager dans les meilleurs endroits du monde», mais aussi «choisir les meilleures écoles et après-écoles» pour ses enfants.

De plus, la femme d’affaires montre son «entourage de proches», son cercle d’amis qui faisaient partie de sa vie avant de rencontrer Cristiano. Le groupe est composé de sa sœur Ivana, de sa conseillère Elena et de ses anciens collègues, Iván et Mamen. Mais tout n’en reste pas là. La série montre également une autre facette du footballeur.

Loin des terrains de football, l’actuel joueur de Manchester United expliquecomment le football «enlève beaucoup de vie» quand il faut combiner sa profession avec sa famille.

Aujourd’hui, la vie professionnelle de Georgina a pris une tournure inattendue, un nouveau chapitre qu’elle aborde avec beaucoup d’enthousiasme.

Ramón Jordana, qui est actuellement son représentant, a quitté UNO Models -l’une des principales agences de mannequins en Espagne- pour créer sa propre agence de représentation sous le nom de Angels Project et la femme d’affaires n’a pas voulu le quitter dans ce nouvel épisode.

C’est pourquoi le mannequin espagnol a clos un chapitre de sa vie et en a commencé un autre avec Ramón, dans le but de continuer à travailler avec lui.

Coup de foudre

Comme le raconte la protagoniste de Soy Georgina dans son documentaire, sa relation avec Cristiano Ronaldo était un béguin, une coïncidence du destin.

«C’était un jeudi d’été. Il a travaillé chez Gucci. J’ai dû partir à 5 heures et un collègue m’a appelé pour rester une demi-heure de plus pour servir un client» commence-t-il par raconter.

Lorsque sa journée de travail était enfin terminée et qu’il quittait le magasin pour rentrer chez lui, un homme est apparu avec un enfant et un groupe d’amis. Il s’agissait de ce qui serait plus tard l’amour de sa vie.

«Beau. Le garçon m’a salué très poliment et a ri. J’ai commencé à ressentir des chatouillements dans mon ventre. Et j’ai pensé : qu’est-ce qui ne va pas avec moi ? Je ne voulais même pas le regarder, j’avais très honte», poursuit-il.

Peu à peu, ils ont commencé à coïncider dans les événements jusqu’à ce que Ronaldo franchisse le pas en l’invitant à dîner. «J’ai pensé: le moment est venu» et jusqu’à présent, avec une relation consolidée, quatre enfants et deux bébés en route.