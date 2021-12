Combien de millions Barcelone ou l’Atlético Madrid doivent-ils payer s’ils veulent Martial ?

L’attaquant uruguayen est loin de son meilleur niveau, ce qui est normal pour son âge, et sa relation avec Simeone n’est pas la meilleure de ces derniers mois. Face à cette situation, l’Inter Miami le veut, et irait à sa recherche l’année prochaine.

Luis Suarez pourrait atteindre la MLS en 2022. Selon Mundo Deportivo, l’Inter Miami de David Beckham tenterait de recruter l’attaquant uruguayen pour la prochaine saison de la MLS. L’équipe américaine rêve de rejoindre l’attaquant uruguayen avec Lionel Messi à l’avenir et commencerait à chercher Suárez.

La vérité est que la signature de Luis Suarez n’est pas du tout déraisonnable, l’aventure de l’Uruguayen à l’Atlético de Madrid semble de plus en plus proche de sa fin.

Au-delà de ses excellentes performances la saison dernière, son niveau a considérablement baissé et il n’a pas été le leader dont l’équipe avait besoin sur le terrain pour faire avancer les matchs difficiles.

De plus, sa relation avec Diego Simeone n’est plus la même, et cela pourrait être un tournant dans la future négociation. Pour cette raison, selon des sources proches du footballeur, il serait également intéressé à s’essayer dans une nouvelle destination avec la possibilité de changer de décor et de donner une nouvelle direction à sa carrière.

L’explosion de Luis Suarez envers Simeone qui secoue l’Atlético Madrid

L’attaquant uruguayen a clôturé l’année avec une crise de score et cela l’a non seulement affecté dans le football, mais aussi psychologiquement.

Lors du match contre Séville, l’attaquant uruguayen a été remplacé en raison d’une mauvaise performance, lorsqu’il a quitté le terrain, il a commencé à faire remarquer à l’entraîneur: «Putain de connard, toujours le même», assurant que Simeone n’avait aucune patience pour lui et qu’il toujours le premier à sortir était lui.