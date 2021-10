Combien de buts reste-t-il à Neymar pour atteindre le record de Pelé pour le Brésil ?

Neymar s’approche petit à petit. La star de Verdeamarela est à 8 buts d’entrer dans l’histoire de son pays, en tant que meilleur buteur de l’équipe brésilienne.

L’équipe nationale brésilienne est le grand candidat pour conserver la première place de la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, en raison de la performance et de la qualité des joueurs sous les ordres de Tite.

Neymar est peut-être le footballeur le plus en vue de la liste des 24 joueurs que Verdeamarela doit affronter dans la compétition des nations, et c’est que la star du PSG a suffi pendant les 90 premières minutes pour confirmer qu’il veut remporter le titre à domicile et, de même, entrez dans l’histoire du Brésil. C’est parti pour une distinction qui, pour l’instant, appartient à Pelé.

Bien qu’il ne puisse pas faire partie de son équipe contre le Venezuela, Neymar cherchera à se rapprocher encore plus dimanche prochain, lors de sa visite en Colombie à Barranquilla.

Ensuite, l’Uruguay est parti, pour continuer la séquence et renverser «O Rei» de l’endroit qui l’a classé meilleur buteur de l’histoire de l’équipe brésilienne.

Eh bien, Neymar a actuellement 69 buts pour le Brésil, en 113 matchs joués, et n’est qu’à 8 annotations d’égaler le chiffre de Pelé, qui est, pour beaucoup, le meilleur joueur qui a donné la terre du «jogo bonito».

Ainsi, le classement du top 5 reste :

1. Pelé, 77 buts en 92 matchs joués.

2. Neymar, 67 buts en 106 matchs joués.

3. Ronaldo, 62 buts en 98 matchs joués.

4. Romario, 55 buts en 70 matchs joués.

5. Zico, 48 buts en 71 matchs joués.