Combien de buts manque Lewandowski pour égaler l’année la plus marquante pour Cristiano et Messi ?

Quand il s’agit des grandes légendes françaises, les premiers noms à venir sur la table sont ceux de Zinedine Zidane et Michel Platini. Pourtant, il y a quelques saisons, Sergio Busquets avouait avoir une admiration particulière pour une autre figure historique de la France.

Dans un exercice avec les médias officiels de l’UEFA, l’actuel capitaine du FC Barcelone, qui a été champion de la Coupe du monde, champion du Championnat d’Europe et triple champion de l’UEFA Champions League, a identifié l’inoubliable Patrick Vieira comme son le plus grand héros du football.

«Héros de l’enfance ?» C’est ce qu’ils lui ont demandé, dans la dynamique de la Word Association qui est publiée (2019) sur la chaîne officielle de l’UEFA. Et Busquets, sans hésiter à aucun moment, a souligné l’ancien milieu de terrain d’Arsenal : «(Patrick) Vieira».

Avec Arsenal, il a été triple champion de Premier League, quadruple champion de la FA Cup et triple champion du Community Shield. En Italie, il a également remporté des titres très importants.

Et il faisait partie de la génération de l’Equipe de France qui a remporté la Coupe du Monde, le Championnat d’Europe et la Coupe des Confédérations entre 1998 et 2001.

Au-delà de ce qu’il a accompli, c’est ce qu’il a apporté à ses équipes en tournées, sacrifice, lecture de jeu, équilibre et leadership. Ici, nous avons toujours dit qu’historiquement Vieira ne reçoit pas les réflexions qu’elle mérite. Sans aucun doute, l’un des meilleurs milieux de terrain de ces derniers temps.