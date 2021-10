Combien d’argent Cristiano Ronaldo génère-t-il par minute à Manchester United ?

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, aimerait beaucoup le milieu de terrain de Benfica, Darwin Nunez, qui a marqué deux fois contre Barcelone en Ligue des champions.

L’équipe de Manchester City possède un milieu de terrain bien garni de milieux de terrain de qualité supérieure et polyvalents, mais Pep Guardiola n’est pas satisfait, il veut plus dans son équipe qui vaut déjà plus d’un milliard d’euros. Son attention serait tournée vers le milieu de terrain de Benfica, Darwin Nunez.

Le milieu de terrain uruguayen de 22 ans n’a rejoint Benfica que l’année dernière en provenance du club espagnol d’Almeria et a été impressionnant jusqu’à présent.

Il a marqué six buts en huit matchs pour Benfica cette saison et il s’est annoncé sur la plus grande scène lorsqu’il a détruit Barcelone en Ligue des champions avec deux buts.

Manchester City aurait eu des éclaireurs dans ce match pour le regarder jouer. Il ne serait pas bon marché pour les Sky Blues car il a un contrat jusqu’en 2025 avec Benfica et a une clause libératoire de 150 millions d’euros, ce qui signifie que Benfica ne veut pas faire de compromis si quelqu’un veut signer le joueur qu’il a signé pour 24 millions d’euros juste un an. depuis.

Pep Guardiola est mécontent d’avoir raté son principal objectif de transfert cet été, l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane.

Il a obtenu le milieu de terrain créatif Jack Grealish d’Aston Villa à la place pour 100 millions de livres sterling, un record de transfert britannique pour rejoindre sa liste de milieux de terrain d’élite.