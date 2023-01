Combien coûte ce look noir d’Antonela Roccuzzo ?

Antonela Roccuzzo est la première dame de l’équipe nationale argentine et chaque fois qu’une photo d’elle devient virale, ses tenues sont à la mode. À cette occasion, la femme de Lionel Messi est devenue virale avec un total look noir à l’image décontractée dans sa maison à Paris.

Ces dernières heures, Antonela Roccuzzo a partagé une photographie sur laquelle on la voit avec Lionel Messi et un ami dans le salon de sa maison parisienne. Là, on peut voir la tenue complète avec laquelle la femme d’affaires a pris le dessus sur tous les regards et est devenue virale sur le net.

Thiago, la mère de Mateo et Ciro portait un pantalon moulant en cuir simile de chez Zara pour 24,77 euros qu’elle a combiné avec des bas du même ton. De plus, il a opté pour un pull à col roulé de la même firme dont la valeur est de 25 euros.

C’est un design classique mais il a commencé à piétiner à la saison hiver 2022 et il promet d’être l’article tendance pour la prochaine saison froide en Argentine. Antonela Roccuzzo a complété le look avec des cheveux lâches et raides et un maquillage simple dans des tons naturels.