Combien Barcelone perdra s’il est éliminé de la Ligue des champions

L’entraîneur français poursuit sa retraite après avoir quitté le Real Madrid et a annoncé ces derniers jours son arrivée dans le monde du paddle-tennis, aux mains d’une entreprise espagnole.

Le retrait des bancs de Zinedine Zidane après avoir quitté le Real Madrid il y a quelques mois continue de laisser le Français profiter au maximum de son temps libre, espérant qu’il pourra dans un avenir proche revenir dans le monde du football.

Pendant tout ce temps, nous l’avons vu se détendre avec sa famille, faire du tourisme et jouer au paddle-tennis, un sport inconnu des français et qui est devenu sa nouvelle passion, et la raison de sa nouvelle activité.

Z5, le premier club de padel de Zidane

Le coach à succès souhaitait s’associer à une entreprise espagnole pour libérer sa passion et tenter sa chance avec ce nouveau projet d’entreprise.

Avec l’aide de All for Padel Courts, Zinedine Zidane a créé la marque Z5, qui donne son nom au premier club de padel qu’il a décidé de créer et qui sera basé en France, près de sa chère Marseille, à Aix-en-Provence.

Avec ce projet, Zinedine Zidane espère construire de nouveaux courts de paddle dans toute la France avec l’intention d’élargir les fans qui existent déjà en Espagne pour ce sport dans leur pays.

Ce centre sportif ouvrira ses portes le lundi 18 octobre prochain et a Adidas comme principal fournisseur de matériel et avec cette entreprise espagnole comme fournisseur des courts de paddle-tennis qui auront leurs centres.

Ainsi, l’entraîneur français poursuit l’un de ses nouveaux passe-temps, découvert publiquement l’été dernier et avec lequel il marche sur les traces d’autres footballeurs comme Zlatan Ibrahimovic.

L’attaquant suédois de Milan a déjà quatre clubs qui portent son nom en Suède, donc l’idée d’entreprise a pratiquement assuré le succès, compte tenu du niveau de fans qui se créent autour du paddle-tennis à travers le monde.