Colombie : l’ancien président Uribe sera jugé pour subornation de témoins

Après une première tentative bloquée par la Cour suprême, Joe Biden, en campagne pour un second mandat, va présenter lundi une nouvelle tentative pour effacer ou réduire la dette étudiante de millions d’Américains, ont annoncé des responsables de son gouvernement.

Le président américain dévoilera officiellement son projet dans le Wisconsin. Cet État de la région des Grands Lacs jouera un rôle déterminant lors de l’élection de novembre, qui opposera Joe Biden à son prédécesseur républicain Donald Trump.

Pour les bénéficiaires, les mesures annoncées lundi «signifient qu’ils pourront respirer un peu, ne plus avoir le sentiment que les remboursements de dette étudiante sont en concurrence avec des besoins de base tels que l’alimentation et la santé», a expliqué le ministre de l’Éducation, Miguel Cardona, lors d’un échange avec la presse.

Joe Biden «utilisera tous les outils à sa disposition pour effacer la dette du plus grand nombre d’emprunteurs possible, peu importe le nombre de fois où des élus républicains se mettront en travers de son chemin», a dit pour sa part Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche.

Les mesures dévoilées lundi, si elles aboutissent, élimineraient les intérêts accumulés pour 23 millions d’emprunteurs, effaceraient toutes les créances pour plus de 4 millions d’emprunteurs, et se traduiraient par une remise de dette d’au moins 5000 dollars pour plus de 10 millions de personnes, selon un communiqué de la Maison-Blanche.

L’exécutif américain veut commencer à mettre en œuvre ces promesses à l’automne. L’élection présidentielle, accompagnée d’élections législatives, est prévue le 5 novembre.

Une facture de plus de 82.000 dollars

Agir sur la colossale dette que contractent les Américains pour financer leurs études était déjà une promesse phare du candidat Biden en 2020. Une fois président, il avait lancé un plan visant à effacer plusieurs centaines de milliards de créances, et que les républicains avaient attaqué en justice.

La Cour suprême, à majorité conservatrice, avait balayé le projet, en jugeant que le démocrate aurait dû obtenir l’autorisation du Congrès. Interrogé sur le risque de voir la justice bloquer également les décisions annoncées lundi, un haut responsable américain a assuré que le gouvernement Biden avait «étudié attentivement la décision de la Cour suprême.» «Nous avons l’intention de mettre en place ces mesures d’une manière qui est totalement en accord avec cette décision», a-t-il dit en réponse à des questions de la presse.

Selon l’ONG Éducation Data Initiative, la totalité de la dette étudiante aux États-Unis en 2023 se montait à 1.727 milliards de dollars, dont une immense majorité (plus de 92%) de prêts fédéraux. L’université aux États-Unis coûte cher, et les frais de scolarité peuvent atteindre des montants astronomiques pour les établissements les plus prestigieux.

Sur sa page internet, l’université de Harvard annonce ainsi des frais de scolarité de 56.550 dollars pour l’année 2024-2025, et précise qu’en ajoutant divers coûts (nourriture, logement, santé…) la facture dépasse 82.000 dollars.

