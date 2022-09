Colin Dagba raconte son départ : «C’était vraiment compliqué au PSG»

Dans une interview accordée au journal L’Alsace, Colin Dagba explique son choix d’avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le RC Strasbourg en prêt durant le mercato estival.

Dagba s’est confié sur les coulisses de son départ du PSG : «Qu’est-ce que je suis venu chercher ? Du plaisir et du temps de jeu. La saison passée, c’était vraiment compliqué pour moi.

J’ai pu parler beaucoup avec le coach (Julien Stéphan) avant de venir. Je pense que j’ai tout pour m’épanouir ici. Pour moi, c’était la meilleure option», indique le latéral droit.

Colin Dagba poursuit sur ce choix porté vers le RC Strasbourg : «C’est un peu différent, c’est vrai, mais je me suis adapté. Et ça ne reste que du foot, on est avec les copains.

Je me suis bien intégré dans le vestiaire et je prends plaisir de jour en jour. Avec les matches, ça va être top comme saison». Pour rappel, son contrat court jusqu’en 2025 avec le PSG.