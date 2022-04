Clément Lenglet : le footballeur a pris une énorme décision au FC Barcelone

Pendant longtemps, Andrés Iniesta a fait preuve d’un grand enthousiasme pour le monde des affaires, en particulier les investissements dans les crypto-monnaies et les NFT ont retenu toute l’attention de l’Espagnol, au point qu’il a préparé sa propre collection d’art numérique.

Après avoir collaboré avec des pages d’échange de crypto-monnaie, l’attaquant a été encouragé à rejoindre l’artiste Richard Orlinski, qui était chargé de réaliser les 28 designs inspirés de la carrière de la star.

Ainsi, le travail numérique d’Andrés Iniesta et Orlinski s’est concentré sur les buts marqués par l’ancien capitaine de l’équipe nationale espagnole lors de son passage à Barcelone.

Plus précisément, le but qu’il a marqué à Stamford Bridge avec les Catalans et lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud s’est démarqué. «Je suis très heureux de partager mon héritage numérique avec tous les fans», a déclaré le footballeur.

Andrés Iniesta et Richard Orlinski lanceront leur première collection NFT

Malgré le fait que le joueur de Vissel Kobe ait annoncé que la première collection NFT aura 28 designs différents, la vérité est qu’un total de 7 000 unités seront vendues via la plateforme numérique Uniclegacy.

Bien que le prix des œuvres d’Andrés Iniesta n’ait pas été révélé, il a été expliqué que les dessins seront divisés en trois catégories : or, argent et bronze, ce qui permettra d’accéder à différents avantages, notamment la possibilité de rencontrer le footballeur, de visiter le Bodega Iniesta et des réductions sur l’achat de chaussures de sa marque, Mikakus.