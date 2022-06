Claude Makélélé : «Personnellement, je suis prêt à diriger l’équipe nationale»

Lors d’une déclaration faite à la presse, l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a déclaré qu’il n’entraînera jamais le FC Barcelone, grand rival du Real Madrid.

Depuis que Zizou est joueur, il a refusé de jouer au Camp Nou. Et jusqu’à présent il reste ferme sur sa décision. «Entraîner le Barça un jour ? Non, jamais je ne pourrai entraîner le Barça. Vous avez déjà votre une pour demain. J’ai le cœur blanc.

Quand j’étais joueur, c’était pareil. Après mon passage à Madrid, on m’a demandé si je voulais jouer ailleurs et j’ai dit non. Donc c’est non», avait déclaré Zidane lors d’une conférence de presse.

Ainsi Zidane refuse de faire comme l’emblématique technicien serbe, Radomir Antic, qui avait coaché le Real, le Barça et l’Atletico Madrid.

Mais s’il est toujours sur le banc des Merengués, jusqu’à quand le Français pourrait-il tenir sa promesse, surtout dans le monde du foot où tout est en perpétuel mouvement.

