Classement FIFA : Egypte et Cameroun grands gagnants de la CAN !

La CAN 2021 remportée par le Sénégal a chamboulé le classement FIFA, mis à jour ce jeudi. Le nouveau classement FIFA était très attendu, quatre jours après le dénouement de la CAN 2021. Et, sans surprise, il conforte la place du Sénégal sur le trône du continent.

Sacrés champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire, dimanche soir aux dépens de l’Egypte, les Lions de la Teranga ont gagné deux places depuis décembre dernier (18e). Ils devancent le Maroc, éliminé en quarts de finale de la compétition, qui a lui aussi progressé de quatre rangs (24e).

Le Nigeria, qui pourtant fait un flop en sortant dès les huitièmes de finale contre la Tunisie, fait également un bon de quatre places et complète le podium des sélections africaines (32e). Mais les deux grands gagnants de cette CAN sont plutôt l’Egypte et le Cameroun.

Finalistes malheureux, les Pharaons ont grimpé de 11 places et pointent aujourd’hui au 34e rang mondial. Les Lions Indomptables, éliminés en demi-finales, ont quant à eux gagné douze places (38e) !

Déception en revanche pour les Tunisiens, battus en quarts par le Burkina Faso, qui perdent six places (36e), et surtout pour l’Algérie.

Ex-tenants du titre, les Fennecs ont quitté la compétition à l’issue du premier tour à l’issue d’un piètre parcours (deux défaites, un nul, un seul but marqué), une campagne désastreuse qu’ils paient cash: les voilà désormais redescendus à la 43e place du classement FIFA, une terrible dégringolade de quatorze échelons !