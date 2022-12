Clarence Seedorf lâche la vérité : «Si les dieux existent, ce serait bien de voir Messi…»

Dans une vidéo récente, Victoria Beckham a insisté sur le fait que malgré les rumeurs, elle n’avait «jamais eu de chirurgie du nez» et a révélé son secret. Ici les détails.

Pendant des années, il y a eu des rumeurs sur les opérations que Victoria Beckham a subies, y compris son nez. Cependant, dans une récente vidéo avec Charlotte Tilbury, la créatrice a précisé une fois pour toutes si elle avait subi des interventions cosmétiques.

La chanteuse des Spice Girls a joué dans une nouvelle vidéo YouTube avec l’experte en maquillage des célébrités Charlotte Tilbury pour célébrer les fêtes et offrir des conseils de maquillage.

Dans la vidéo, intitulée «Conversation avec Victoria Beckham : les secrets des cadeaux beauté», la femme de David Beckham a discuté avec le maquilleur de la façon dont ils ont tous deux été entourés d’accusations de chirurgie plastique au fil des ans.

Après que Tilbury ait partagé que les gens lui avaient demandé si elle avait un «travail de nez» après avoir vu son contour secret “truc nez”, la chanteuse «Wannabe» a dit qu’elle pouvait s’identifier.

«Les gens ont également dit que j’avais un travail de nez», a expliqué Beckham. «Je n’ai jamais eu de chirurgie du nez. J’ai toujours eu un nez comme ça», a-t-il ajouté.

Alors que Victoria affirme que son nez n’est pas passé sous le bistouri, en 2017, la créatrice s’est ouverte sur les implants mammaires lorsqu’elle s’est écrite une lettre ouverte pour British Vogue.

«Je devrais probablement dire, ne plaisante pas avec tes seins», a-t-elle écrit. «Toutes ces années, je l’ai nié. Un signe d’insécurité. Célébrez simplement ce que vous avez»

Quant à sa philosophie de la beauté, Beckham a dit à la maquilleuse qu’il ne s’agissait pas d’essayer d’être quelqu’un que vous n’êtes pas.

«Je ne pense pas que les soins de la peau consistent à essayer de paraître plus jeune», a-t-elle partagé. «Il s’agit de ressembler à la meilleure version de vous-même et d’embrasser qui vous êtes et d’avoir l’air poli et beau», a-t- elle ajouté.