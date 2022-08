Clarence Seedorf lâche la vérité : «Quand je jouais et m’entraînais avec lui, je…»

Paddy Pimblett, combattant de l’UFC et ardent fan de Liverpool, a fait l’éloge ce mercredi de Darwin Núñez, qui, le week-end dernier, a marqué un but et obtenu un penalty lors de la victoire 3-3 sur Manchester City.

L’ancien joueur de Benfica était un élément fondamental de l’équipe de Jurgen Klopp qui a soulevé la Super Coupe d’Angleterre, et l’athlète pense même qu’il s’affirmera, en Premier League, comme un renfort plus fort que… Erling Haaland.

«Je pense qu’il va marquer plus de buts que Haaland cette année. Haaland est très sujet aux blessures et je pense qu’il va manquer beaucoup de matchs à cause de blessures. Je pense que Núñez est le genre de joueur qui ne manque pas de matchs. jouer à tous les matchs, comme [Luis] Suárez», a-t-il déclaré.

«Haaland a raté un but samedi, et Núñez a marqué, juste pour me donner raison. Il continuera à me donner raison tout au long de la saison. Je sais qu’il le fera.»