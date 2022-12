Clarence Seedorf avoue : «Je le jure. Si les dieux existent, ce serait bien de voir Lionel Messi…»

La relation entre Wanda Nara et Mauro Icardi a toujours été très houleuse. Pendant toutes leurs années ensemble, les affrontements et les réconciliations n’ont pas manqué, mais il semble maintenant que leur relation soit terminée une fois pour toutes.

Le footballeur est retourné en Argentine pour fêter l’anniversaire de Nara et passer les vacances avec elle. Icardi a essayé de se rapprocher le plus possible, mais il semble que ses efforts n’aient pas beaucoup aidé. En fait, c’est le contraire qui s’est produit.

Le week-end dernier, les deux se sont disputés à l’anniversaire de Kenny Palacios à Nordelta, et comme l’a rapporté Socios del Espectaculo, Icardi avait l’air triste car il a été laissé seul pendant une grande partie des festivités.

Les rapports indiquent qu’Icardi a tenté d’approcher son ex-femme tout au long de la fête, mais elle l’a rejeté à chaque fois.

«Wanda parlait de Mauro comme de son ex et chaque fois qu’il voulait l’approcher à l’anniversaire de Kenny, que ce soit en tant qu’amis ou en essayant de faire des câlins, elle lui disait ‘sors, va-t’en. Ne t’approche pas de moi’», le états du rapport.

Il semble que la relation soit terminée et la raison principale est que Nara se concentre désormais sur L-Gante, ce qui signifie qu’Icardi est désormais dans le passé.