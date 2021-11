Clarence Seedorf a choisi le meilleur footballeur avec lequel il a joué

Alors qu’il commençait tout juste son aventure en Espagne, Memphis Depay a complété la rubrique MY TOP 4 du média officiel du FC Barcelone. Et là, il a confirmé le nom de ses légendes préférées par position.

En plus de révéler l’immense admiration qu’il a pour les idoles de son pays comme Edwin van der Sar, Ronald Koeman et Patrick Kluivert, le 10 actuel de l’équipe nationale des Pays-Bas a identifié Xavi Hernandez, qui sera désormais son entraîneur, comme son milieu de terrain historique préférable.

«En tant que milieu de terrain, j’ai choisi Xavi. Simplement parce qu’il est le Maître. Il n’a pas perdu possession du ballon et avec son style de jeu il semble qu’il savait tout avant de recevoir le ballon. Pour moi, c’était incroyable de voir ça», a souligné l’ancien lyonnais, dans des propos (2021) partagés sur la chaîne YouTube que possède le Barça.

Beaucoup diront que Memphis a fait l’éloge de Xavi parce que maintenant il l’aura comme entraîneur dans l’équipe première de Blaugrana, mais la réalité est que ces déclarations ont été publiées quelques mois avant que l’arrivée du champion du monde espagnol sur le banc de culé ne soit confirmée.

Et il faut aussi reconnaître qu’El Maestro est l’un des acteurs les plus évoqués lorsque les chiffres actuels sont remis en cause par leurs référents.

Memphis Depay a inscrit 17 buts et 8 passes décisives lors des 16 matchs qu’il a disputés en 2021 avec l’équipe nationale des Pays-Bas. C’est le meilleur moment de sa carrière internationale.

Memphis Depay est le quatrième joueur avec le plus de buts (38) dans l’histoire de l’équipe nationale des Pays-Bas. Seuls Robin van Persie (50), Klaas-Jan Huntelaar (42) et Patrick Kluivert (40) le dépassent.