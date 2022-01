Clara Morgane sublime : la star fête ses 41 ans sur un cliché très glamour (photos)

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce mardi 29 janvier 2022, la belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, dévoile enfin la vérité sur le fameux mariage coutumier entre elle et le chanteur franco-ivoirien Vegedream.

Le vendredi 21 mai 2021, des images postées sur Internet, montraient le rappeur franco-ivoirien, Vegedream, en compagnie de la belle Emma Lohoues, en tenue traditionnelle de Côte d’Ivoire. Ce qui avait suscité de nombreux commentaires.

Plusieurs internautes ont même cru qu’il s’agissait d’un mariage coutumier entre nos deux célébrités. Certaines indiscrétions ont informé qu’il s’agissait plutôt des images d’un clip vidéo.

De retour au pays un peu plus de 6 mois après, Vegedream a été aperçu aux côtés de l’actrice ivoirienne. Ce qui a encore suscité de nombreuses interrogations d’autant plus qu’aucune des images dans lesquelles Emma et Vegedream étaient en tenue traditionnelle, n’a jusque-là été aperçue dans une quelconque production télé.

«C’est quel clip qui fait deux ans, ça ne sort pas. La go a été dotée, les preuves sont là, vous ne voulez pas croire. Moi j’étais là ce jour-là, Drogba était là. Quand Vegedream a commencé à chanter pour Emma Lohoues, elle a commencé à pleurer…», a indiqué le blogueur Juste Crepin Gondo dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

Invité récemment à l’émission Life week-end, Vegedream a déclaré qu’il n’y avait pas eu de mariage avec Emma Lohoues. «Franchement, on est proche, comme des adultes, on est proche. Ça tourne beaucoup autour du fait que vous êtes ensemble, il y a eu une dot … non on est proche, c’est tout.

Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais on est super proche. Ce qui nous lie, c’est un peu plus que de l’amitié, ça va au-delà de l’amitié, mais ça ne dépasse pas certaines choses. J’ai ma vie en France, elle a sa vie içi (…) ça nous amuse de voir que les gens pensent qu’on est en couple. En vérité, nous-mêmes, on n’y pense pas. Non, on n’est pas marié», a-t-il expliqué.

Selon Afrique Sur 7, de nombreux internautes continuent de s’interroger sur la nature de la relation entre nos deux célébrités, Emma Lohoues vient de donner un élément de réponse, en dévoilant enfin un extrait du fameux clip dans lequel on aperçoit également Didier Drogba.

«Tu as bossé comme jamais sur ce projet. Tu y as cru et tous ceux qui y sont aussi ! Tu verras, tu vas cartonner comme d’habitude. On est ensemble. Ça bouge pas Vegedream, fière de toi. Vous l’attendiez??? Lol bah il est là «le fameux clip», a indiqué Emma Lolo sur son compte Instagram.