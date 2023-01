Clara Chía vole un autre homme à Shakira

Après la perte de Gerard Piqué, Shakira regrette un nouveau départ d’un homme de ses bras pour aller dans ceux de Clara Chía Martí.

La présence de Shakira à Barcelone se justifie en accompagnant son père, William Mebarak, qui a d’importants problèmes de santé qui l’empêchent de voyager vers une nouvelle destination. Shakira souhaitait partir en début d’année avec ses enfants pour Miami, où ils établiront leur nouvelle résidence lorsque cela sera possible. Mais pour le moment elle a choisi de rester à Barcelone pour être proche de sa famille, même si cela implique aussi, en en quelque sorte, être de Piqué et Clara Chía.

Clara Chía vole à Shakira son cuisinier préféré

Les dernières nouvelles seraient parvenues à Shakira en même temps que les médias, et elles sont liées à un contrat de Piqué et Clara Chía qui aurait fait beaucoup de mal à la Colombienne. Le cuisinier privé de Gerard et Shakira a quitté la maison de la chanteuse une fois l’accord de divorce scellé entre eux, avec l’excuse qu’il voulait poursuivre ses propres projets professionnels et ouvrir un restaurant qui consacrerait tout son temps.

Cependant, tout aurait été un mensonge et il travaillerait désormais pour Piqué et Clara Chía dans la maison qu’ils partagent tous les deux. C’est ainsi que le raconte le média Infobae, qui révèle dans un article que le chef est celui qui prépare leurs repas et dîners dans l’appartement qu’ils partagent tous les deux à Barcelone.

Tandis que Shakira, dans la même ville, est restée sans un cuisinier. «L’un des employés les plus proches de Shakira est resté avec l’ancien footballeur et sa nouvelle petite amie. C’est une deuxième trahison subie par la Colombienne, puisqu’il s’agit de son chef personnel. Alors que le processus de séparation entre la chanteuse et l’ancien footballeur progressait, c’est le chef, toujours employé de Shakira, qui préparait le petit-déjeuner de la nouvelle petite amie de Piqué. Shakira, bien sûr, trouverait toute la situation irrespectueuse, ainsi que le fait que le chef l’ait changée, d’une certaine manière, contre Clara Chía Martí».