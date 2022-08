Clara Chía réalise en quelques mois avec Gerard Piqué quelque chose que Shakira n’a pas pu faire depuis des années

Shakira est triste parce que sa relation de 12 ans avec Piqué a pris fin, alors elle se tourne vers des soins spécialisés.

Shakira ne vit pas les meilleurs moments de sa vie personnelle, puisque début juin, elle a annoncé qu’elle mettait fin à sa relation avec Gerard Piqué et il y a quelques jours, le footballeur a officialisé sa romance avec Clara Chía Martí, 23 ans.

De plus, il a été commenté que le footballeur et sa nouvelle compagne vivent déjà ensemble dans le luxueux appartement du footballeur, ainsi que qu’il a déjà livré la bague de fiançailles, qu’il est très amoureux de la jeune femme et que leur romance a commencé en février, on pense donc qu’il a longtemps été infidèle au chanteur colombien.

«Piqué et sa petite amie actuelle sont ensemble depuis début février. Shakira était au courant de toutes les infidélités du footballeur et avec cette nouvelle fille, il a commencé à voir qu’ils avaient des rendez-vous romantiques, qu’il l’avait mise dans son entreprise et qu’il était en quelque sorte C’est pourquoi elle a décidé de rompre avec Piqué, cette fille est le déclencheur de la fin de la relation», a déclaré Jordi Martín, un paparazzi qui suit le couple depuis 12 ans, aux médias locaux.

Shakira se tourne vers le psychologue pour affronter la tristesse

Toute cette situation a rendu Shakira triste et dévastée, pour beaucoup c’est le pire moment qui soit arrivé qu’elle ait dû se réfugier dans ses enfants, sa famille, son frère et son bras droit Tonino, en plus d’avoir dû recourir à une attention psychologique.

«Au début, c’était une relation très sympa, très intense. Il y avait beaucoup de passion entre eux, mais bon, la rupture a été très douloureuse pour Shakira. Je peux dire que Shakira est en très mauvais état, émotionnellement, elle est dévastée. Il a même eu besoin d’un soutien psychologique, un Gerard Piqué comme celui-ci n’était pas prévu.

«Gerard est très amoureux d’elle (Chía Martí), il ne veut pas du tout rompre. Malgré ce qu’ils ont dit qu’ils vont se séparer, ils sont très amoureux (c’est pourquoi) Shakira traverse une terrible saute d’humeur», a déclaré Martí.