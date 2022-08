Clara Chía : la vérité derrière la vidéo dans laquelle la nouvelle petite amie de Gerard Piqué danse

La vidéo de l’actuel partenaire de Gerard Piqué a suscité toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux, y compris des discussions, où les internautes affichent leur soutien au chanteur.

Shakira et Gerard Piqué sont devenus une tendance mondiale depuis qu’ils ont annoncé la rupture de leur relation amoureuse, car il a été dit que le footballeur lui avait été infidèle avec une jeune fille de 23 ans nommée Clara Chía Martí.

Chía Martí est critiquée par les followers de la chanteuse, depuis que sa romance avec l’athlète est devenue officielle et qu’une vidéo circule désormais sur les réseaux sociaux où l’on voit la jeune femme danser «Je te félicite», un succès du Colombien.

Cependant, bien que le profil Instagram soit un compte géré par des fans de Clara Chía Martí et qu’ils aient soi-disant l’autorisation de partager son contenu, il est dit que les images où l’on voit la femme espagnole danser devant le miroir, tout en tenant son téléphone d’une part, ils ne sont pas réels et c’est quelqu’un d’autre.

Selon les informations publiées ce week-end, un influenceur nommé Dani Fae apparaît dans la vidéo , à qui ils ont fait un montage avec le visage de la petite amie de Gerard Piqué, maintenant le compte Instagram est déjà privé et Ils n’ont pas donné de version à ce sujet.

Les réseaux sociaux s’activent et apportent leur soutien à Shakira

Après avoir appris que Piqué était infidèle à Shakira, qui a été triste et dévastée, et a dû faire face à des rumeurs selon lesquelles Clara Chía Martí est enceinte, qu’elle a déjà une bague de fiançailles et la supposée vidéo du jeune dansant sur une comédie musicale son thème, pour lequel les utilisateurs des réseaux sociaux sont entrés dans une discussion pour savoir qui est du côté de la chanteuse colombienne et qui critique Gerard Piqué.