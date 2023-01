Clara Chía, la petite amie de Piqué, prend une décision radicale en réponse aux attaques de Shakira

Apparemment, le harcèlement médiatique avec le succès de Shakira et Bizzarrap a conduit la jeune femme de 23 ans à apporter certains changements à sa routine.

Clara Chía Martí, la nouvelle petite amie de Gerard Piqué, est devenue une grande célébrité après le succès lancé par Shakira et Bizarrap dans lequel il la mentionne indirectement.

Les accusations de la Colombienne ont servi à ce que la jeune femme de 23 ans soit aux yeux du public et à ce que la presse veuille suivre chacun de ses pas, une situation qui semble l’avoir affectée, car même si elle savait qu’être la nouvelle petite amie de une figure publique que cela arriverait n’aurait jamais imaginé que son nom aurait un tel impact.

Quelques jours après la première de la chanson puissante qui place Shakira sur les principales listes de lecture, des amis proches de Clara Chía ont révélé à El Español que l’étudiante blonde avait décidé de retourner chez ses parents pendant un certain temps afin d’éviter le harcèlement de journalistes.

Et c’est que depuis quelques mois, il était apparu que Piqué et elle vivaient ensemble dans un appartement du quartier de Sant Gervasi, à Barcelone, un lieu qui a été envahi par des caméras et des microphones.

«Depuis que le scandale a éclaté à cause du bilan musical, Chía a passé quelques jours dans sa maison familiale, avec ses parents. La jeune femme souhaitait s’éloigner de l’appartement qu’elle partage avec son compagnon pour quelques jours, où ils ont consolidé leur amour et vivent ensemble depuis longtemps», explique une source au média précité.

«Elle est à peine sortie de chez elle ces jours-ci, glisse une source bien informée, et quand elle l’a fait, elle a pris grand soin d’être immortalisée», a-t-elle ajouté.

Clara Chía a le soutien de sa famille et celle de Piqué

Il convient de mentionner que malgré le scandale, Clara Chía est consciente de la bombe à laquelle elle a dû faire face une fois qu’elle a officialisé sa relation avec Piqué et que plus de détails sur leur romance ont été révélés. On dit qu’elle est calme car elle a le soutien de sa famille et de celui de l’ancien footballeur.

«Elle est calme, même si elle ne cache pas qu’elle est aussi quelque peu saturée par les informations qui lui parviennent de son environnement. Il comprend que c’est le prix qu’il doit payer pour être tombé amoureux de Gérard», a commenté la source.

Au milieu de la polémique et afin de l’aider, l’informatrice assure que des amis de Clara Chía, dont Gemma Iglesias, la compagne de Riqui Puig, la personne chargée de lui présenter Piqué, lui ont proposé un voyage hors du pays.