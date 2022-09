Clara Chía : la nouvelle petite amie de Gerard Piqué en colère

Le frère aîné du footballeur de la Juventus, Mathias, a réalisé une autre vidéo attaquant le milieu de terrain. Au même moment, un meneur ciblait Yeo Moriba, la mère des joueurs.

Il reste 81 jours avant le coup de sifflet d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar et la France vit avec une bombe explosive qui promet d’éroder une grande partie de la confiance qu’elle porte sur ses épaules en tant que dernier champion.

L’«Affaire Pogba» a fait irruption dans les médias ces derniers jours, mettant deux des stars de ce pays au centre de la scène : Paul Pogba comme cible principale et Kylian Mbappé comme l’involontaire touché.

Au cours des dernières heures, de nouveaux détails sur l’accusation publique menée par Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, ont été dévoilés. Bien qu’un communiqué ait également qualifié la mère des footballeurs de «chef de gang».

Alors que le milieu de terrain de la Juventus reste muet, Mathias a décidé de mettre en ligne une autre vidéo sur ses réseaux sociaux pour cibler la star française, comme ce fut le coup d’envoi de ce scandale qui maintient son pays en vie.

Là, il a insisté sur la «sorcellerie» que Paul a commandée à un «marabout» pour affecter Mbappé, il a mentionné des «soldats en robe noire» qui sont sortis pour soutenir son frère et a insisté sur le fait que la décision de se révéler est de défendre sa famille.

«Beaucoup de gens et les médias ont décidé que les mots de Paul sont la vérité ultime sans même avoir à vérifier comme la star l’a dit et quiconque n’a pas la même carrière devrait se taire. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers Le Grand Paul Pogba, et pour d’autres seule la Coupe du monde compte», a accepté Mathias au début du tournage qu’il a diffusé sur ses profils officiels.

Avec plus de 400 000 followers sur son compte Instagram, Mathias (32 ans) est le jumeau de Florentin et plus âgé que Paul (29 ans). Les trois ont toujours été proches, mais quelque chose s’est produit récemment qui a généré une distance explosive qui secoue également les structures de l’équipe nationale.

«Je vous rappelle que j’avais initialement dit que j’allais révéler des choses, mais au final je n’ai encore rien révélé. C’est le petit Paul, effrayé et mal avisé, qui envoya ses soldats en robes noires. Il a commencé à révéler des choses sur lui-même d’une manière orientée et ordonnée à sa manière et depuis je ne fais que répondre», a-t-il assuré.

Mathias précise qu’il y a des courts-circuits avec son frère depuis les auditions avant la publication des vidéos. Il a précisé que ce qu’il a à révéler ne fait pas référence «seulement à l’histoire de sorcellerie» associée à l’attaquant du PSG et a souligné :

«Le public se fâche et accuse de trahison sans rien savoir. Si le frère aîné a été contraint de parler publiquement parce qu’il risque de perdre la vie ou la liberté à cause de son frère cadet qui le veut mort ou en prison. N’est-ce pas plutôt le petit frère qui l’aurait trahi !?».

L’aîné des Pogba a eu une carrière sportive dans des équipes mineures en France, au Pays de Galles, en Angleterre ou en Espagne, bien qu’il ait également été un panéliste possible de la célèbre émission sportive espagnole El Chiringuito.

Mathias s’est plaint que beaucoup de critiques semblent vouloir le pousser à «accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste».

«Croyez-le ou non, je me bats pour ma vie et celle de ma famille pour sortir de l’emprise et du piège de ce frère. Le monde est basé sur les apparences, en pensant que tout allait bien pour nous, mais la réalité est qu’il y a une famille dans la douleur et en danger …», a-t-il insisté.

«Le seul moyen de survie que j’ai est d’exposer leurs mensonges et leur imposture. C’est pourquoi j’ai confirmé sa sorcellerie, car ici ce qui compte n’est pas si ça marche ou pas, ou si tu y crois ou pas, mais ce que ça implique comme mal, car ces pratiques demandent de faire des choses mauvaises pour leurs rituels avec un volonté de faire Alors j’en profite pour demander, Paul n’a-t-il pas initialement nié avoir eu recours à des marabouts ?», il ajouta.

A noter que l’accusation est associée au fait que le footballeur de la Juventus s’est tourné vers un chef religieux pour lui demander un rituel qui nuirait à Mbappé.

«J’ai vu ce qui s’est passé avec Pogba, mais Kylian ne montre aucun signe d’agacement ou d’inquiétude à ce sujet», a déclaré à ce sujet l’entraîneur du PSG Christophe Galtier.

Dans la vidéo qui a rapidement fait la Une des médias français, Mathias s’interroge : «Pourquoi a-t-il avoué cela aux enquêteurs : «Pogba a dit à la police qu’il avait déjà payé un marabout de son entourage, pour se protéger des blessures.» Et pour se protéger des blessures, faut-il payer ce magicien des millions d’euros ? au cours des années?».

Sur la base de ses déclarations, il a demandé à vérifier les transactions à la banque centrale de Londres pour vérifier ses déclarations et a insisté sur le fait que l’argent que Paul a versé à «ses amis d’enfance» ne faisait pas partie d’une extorsion :

«C’est facile pour les moyens, mais ce faire si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu’il existe la preuve d’un geste consenti. Ce n’est pas pareil, n’est-ce pas ?»

Le visage visible du clan Pogba a promis qu’une «découverte des mensonges» de son jeune frère est à venir, mais l’enjeu n’était pas seulement dans ses propos.

Le journal Le Figaro a interviewé le président du Tours FC, une équipe de promotion française qui avait Mathias dans ses rangs lors de la saison 2018/19, et a publié une déclaration fracassante : il a assuré que la mère est le chef du gang.

Jean-Marc Ettori a admis que le scandale familial ne le «surprend pas du tout» et a déclaré que Yeo Moriba, la mère, est «la chef du gang, celle qui dirige tout, celle qui dit oui, celle qui dit non».

Le jumeau Pogba a à peine joué cinq matchs pour ce club, mais Paul aurait été un élément clé : «Ils nous ont dit de prendre Mathias et Paul paierait son salaire, ses dépenses. Et il a aussi proposé de venir jouer un match (amical) à Tours, et d’aller deux fois voir son frère jouer à Tours.

A noter que la famille de Pogba avait été liée à un scandale dans les tribunes lors de l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse à l’Euro 2021. Alors que tout se déroule, Florentin, le jumeau qui joue au foot en Inde, n’a pas encore fait de déclaration et Paul a fait le dernier post sur son compte Instagram il y a une semaine : il a posté une photo avec sa mère à qui il a écrit «le saint patron des patrons, je t’aime».

La star de la sélection a présenté l’affaire devant les autorités judiciaires de France et d’Italie, ce qui le maintient «serein» et «soulagé», selon des déclarations faites à son entourage et reproduites par le média RCM.

Au cours des dernières heures, sa mère a dû témoigner devant les policiers dans l’affaire d’extorsion présumée de Paul. Le média France Info avait affirmé que le joueur de 29 ans affirmait que les maîtres chanteurs lui réclamaient 13 millions d’euros pour des «services rendus» pendant les années d’amitié, mais qu’il n’avait payé qu’environ 100 000 euros après avoir été approché par des hommes cagoulés qui maniaient des fusils d’assaut.

De la Juventus, ils ont décidé de ne pas commenter l’affaire impliquant leur récente signature, qui pour couronner le tout se remet d’une blessure au genou sensible qui la complique pour la Coupe du monde.

Cependant, la question extra-football inquiète Didier Deschamps plus que l’aspect physique avant les débuts contre l’Australie le 22 novembre dans le groupe D, qui est également composé du Danemark et de la Tunisie.