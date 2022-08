Clara Chía : la nouvelle femme de Piqué serait enceinte ? (Photos)

C’est maintenant sûr, Gérard Piqué a complètement fermé la porte de son cœur à Shakira. Des photos ont montré le joueur avec sa nouvelle petite amie. De plus, certains médias ont révélé que Clara Chía serait enceinte.

Gérard Piqué ne cache plus sa nouvelle relation depuis quelques semaines. Il a été photographié avec Clara Chía Martí et après les avoir vus ensemble lors d’un mariage il y a quelques jours, il y a déjà de nouvelles rumeurs. Il semblerait que footballeur de Barcelone sera à nouveau père, car son petite amie serait enceinte.

Bien qu’il n’y ait rien de confirmer, divers médias internationaux ont évoqué une possible grossesse de Clara Chía Martí, avec qui le footballeur sort depuis quelques mois. Ils ont assisté à divers événements, dont un concert auquel la famille du joueur de Barcelone était également présente, et ils ont également été surpris en train de s’embrasser en public.

Les photos qui montrent la grossesse…

L’un des derniers événements auxquels ils ont assisté a été le mariage de l’un des meilleurs amis de Piqué, sur la Costa Brava, en Espagne. Le joueur est arrivée accompagnée de Clara et, grâce aux photographies publiées par le magazine Hola, des rumeurs ont annoncé sa possible grossesse.



Dans l’émission El gordo y la flaca, la déclaration de Molina a évoqué les vêtements de la jeune femme et a déclaré qu’elle pourrait attendre d’un fils de Piqué. «On voit qu’elle a un petit ventre. Cette femme a l’air mince et elle a du ventre», et l’un de ses collègues était du même avis : «Honnêtement, je vois un ventre».

Pour l’instant, Piqué et Clara pourraient cacher la nouvelle, mais au fil des semaines et des mois, si les rumeurs sont vraies, ils ne pourront pas le cacher et la nouvelle sera d’un grand bonheur pour eux et leurs familles.