Clara Chía : la femme de Gérard Piqué serait lié à Pep Guardiola…

Clara Chía n’est pas étrangère au monde du sport, et en particulier au football, c’est pourquoi le fait qu’elle ait réussi à s’imposer face à Piqué n’est plus étrange, surtout pour ceux qui connaissent très bien son environnement.

La vérité est que l’actuelle étudiante en relations publiques a un dossier collégial important et exceptionnel dans lequel elle a réussi à entrer en contact avec des personnalités reconnues telles que le célèbre entraîneur Pep Guardiola. Quelqu’un avec qui il a désormais plus de contacts que jamais, à tel point que ses relations interpersonnelles et professionnelles sont de plus en plus constantes.

Surtout, parce que la jeune fille de 23 ans s’identifie à cette personnalité du milieu sportif, après avoir fréquenté l’école catalane, l’une des plus prestigieuses, située dans le quartier barcelonais de Sarrià et où elle a obtenu de très bons résultats scolaires. Dans la foulée, elle a partagé les premiers apprentissages avec les enfants de l’entraîneur.

Avec cela, il ne fait aucun doute que Clara Chía et Guardiola ont eu plus d’une rencontre dans les couloirs de cette institution, ainsi qu’à l’extérieur, puisqu’on a appris qu’elle a gardé ce lien en vigueur depuis qu’elle a commencé comme chef des Kings. On verra donc sûrement très prochainement la copine actuelle de Piqué très animée et être soutenue par ce coach de renom lors de l’élaboration du nouveau projet.